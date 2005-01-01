Женщины Курска сказали, сколько должен зарабатывать мужчина

Студенты техникума связи задали женщинам города вопрос «Сколько денег должен зарабатывать ваш мужчина?» и получили самые разные ответы, но большинство, по признанию исследователей, устроила бы зарплата от 30 до 50 тыс. рублей.

Видеоролик с опросом опубликован на YouTube-канале KurskTV.RU.

«Считаю, что мужчина должен зарабатывать тысяч 50 рублей, чтобы содержать свою семью», – сказала одна из опрашиваемых.

«Не менее, наверно, 100 тысяч рублей. В нашем регионе, я думаю, мужчина должен зарабатывать не менее 50, но желательно и 100 тысяч рублей», – сказала другая.

Еще одна девушка пояснила, что у нее нет потребности в том, чтобы мужчина зарабатывал 100 или 500 тыс. рублей в месяц.

Один из опрошенных мужчин ответил, что готов отдавать супруге всю свою зарплату. Другой заявил, что готов тратить неограниченные средства на девушку. «Все готов отдать», – сказал молодой человек.