В театре Табакова назвали данные об уходе Машкова из кино «бурей в стакане»

Информация об уходе актера Владимира Машкова из кино слишком преувеличена, считают в Московском театре Олега Табакова, где тот работает художественным руководителем.

Сведения об уходе артиста с больших экранов в театре назвали «бурей в стакане воды», передает «Звезда» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Владимир Львович несколько раз говорил, что в связи с загруженностью в театре он не сможет сниматься так же активно, как раньше. В данный момент он не снимается в кино, но об уходе из него речи не было», – пояснила пресс-секретарь театра Ольга.

Ранее сообщалось, что актер Владимир Машков объявил о своем уходе из кино.