Российские политики одолели бизнесменов в хоккейном матче

Состоялась товарищеская игра между сборными политиков и бизнеса, которые принимают участие в Российском инвестиционном форуме.

Гала-матч по хоккею был проведен в Сочи на Красной поляне. Политики объединились под названием «Феникс», а представители бизнеса назвали свою сборную «РИФ». Возглавили команды соответственно глава Татарстана Рустам Минниханов и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев. В составе «Феникса», в частности, выступили министр транспорта Евгений Дитрих, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Соколов и прочие.

Политики победили со счетом 7:4. «Капитан команды Рустам Минниханов, выступавший под традиционным номером «99», оформил дубль. Первая пятерка «Феникса», которую участники прозвали «татарской», стала самой результативной во время матча», – сообщила ТАСС пресс-служба татарстанского главы.

Днем ранее в менее комфортных условиях выступил на матче арестованный за драку в центре Москвы футболист Краснодара Павел Мамаев. Следственный изолятор «Бутырка», где он содержится, провел товарищеский матч между подследственными. Мамаев играл за обе команды и забил семь голов.