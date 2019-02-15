Платформа «Россия – страна возможностей» анонсировала три новых проекта

В ближайшее время платформа «Россия – страна возможностей» начнет реализацию новых проектов – по поддержке IT-специалистов, студентов инженерных специальностей, а также в сфере развития городов и сел.

«В этом году планируем запустить и поддержать еще несколько новых проектов. Первые три мы проанонсируем в феврале-марте», – сообщил заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков на Российском инвестиционном форуме.

По его словам, первый проект будет поддерживать студентов инженерных специальностей, второй – направлен на поиск и поддержку талантливых IT-специалистов. Третий проект нацелен на помощь в развитии российских городов и сел.

«Эти проекты будут всероссийскими», – пояснил он.

Даванков напомнил, что сейчас в платформу входит 15 проектов. Они будут развиваться, «чтобы возможностями, которые они представляют, могло воспользоваться большее число россиян».

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля в Сочи. В рамках форума АНО «Россия – страна возможностей» провела сессию «Система социальных лифтов как инструмент экономического роста и глобальной конкурентоспособности».