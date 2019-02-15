Российские аэропорты оказались одними из самых романтичных в мире

Специалисты международного туристического метапоиска составили список самых романтичных аэропортов мира, основываясь на продолжительности бесплатной стоянки автомобиля в так называемой зоне Kiss&Fly (дословно – «поцелуй и лети»).

Речь идет о зоне перед входом в здание аэропорта, предназначенной для высадки и посадки пассажиров. В результате исследования топ возглавили воздушные гавани Гонконга и Токио, передает РИА «Новости» со ссылкой на momondo.ru.

Представитель метапоиска Ирина Рябовол отметила, что в опросе приняли участие жители 22 стран, в том числе россияне. «Для многих важно иметь в запасе несколько минут для теплых прощаний и встреч. Это драгоценное время люди проводят в так называемых Kiss&Fly зонах», – сказала она.

В аэропортах Гонконга и Токио у путешественников есть целых полчаса на то, чтобы встретиться или проститься с близкими и не платить за это. На втором месте – международный аэропорт Афин, где бесплатное пребывание в Kiss&Fly зоне заканчивается спустя 20 минут после въезда.

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково занимают третье место наряду с воздушными вратами Рима, Пальма-де-Майорки, Праги, Лос-Анджелеса и других, где прощаться можно на протяжении четверти часа. Такие же условия действуют во многих других российских аэропортах, например, в Самаре и Владивостоке.

Следом за лидерами в списке отмечены аэропорты Сингапура, Парижа, Франкфурта и Лиссабона, где у провожающих и встречающих есть 10 минут на объятия. Воздушная гавань Варшавы дает на это семь минут, а Цюриха – всего лишь пять.

Наименее романтичными оказались аэропорты Вены, Дублина и Мадрида, где нет бесплатного периода парковки или пребывания в Kiss&Fly зоне.