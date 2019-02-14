Автоматы для сбора вторсырья появятся в московских супермаркетах

В Москве и в Подмосковье уже в этом году появятся автоматы для сбора вторсырья, в частности, в супермаркетах, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД вице-премьер правительства Алексей Гордеев, который находится в Мюнхене.

«Сейчас Москва и Московская область опережающими темпами и именно за счет регоператоров будут внедрять фандоматы (автоматы по приему тары – прим. ВЗГЛЯД) в торговых сетях. Можно сказать, что это пилотный проект. Тем не менее он будет происходить в основном за счет средств регионального оператора с окупаемостью в три–четыре года», – сообщил Гордеев.

Ранее он также отметил, что на первом этапе реализации федеральной программы по обращению с ТКО рассматривается переход на сбор отходов населением в два контейнера – для «сухого» и «мокрого» мусора.

Гордеев находится в Баварии для того, чтобы перенять немецкий опыт в области сортировки и переработки мусора. Соответствующая программа в России утверждена президентом и рассчитана на шесть лет.

В Германии 40% мусора отправляется на переработку, в Баварии показатель достигает 70%. В России пока перерабатывается 7% отходов.