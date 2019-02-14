Названа сумма, якобы заплаченная Арашуковым наемным убийцам

Следствие считает, что сенатор Рауф Арашуков заплатил 1,5 млн рублей за убийство главы общественного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и политического деятеля КЧР Фраля Шебзухова, сообщил источник.

В ходе допроса летом прошлого года посредник между исполнителями и заказчиком (Арашуковым) Рустам Копсергенов заявил, что Рауф заплатил за нападение на Шебзухова 500 тыс. рублей, о чем после задержания сами киллеры заявили еще в 2012 году», – рассказал источник ТАСС.

По его словам, другой обвиняемый Расул Аджиев на допросе якобы сообщил, что за убийство Жукова получил через Руслана Агоева (шурин Арашукова) 1 млн рублей.



Официального подтверждения этим данным пока нет.

Ранее в четверг стало известно, что Арашукова не планируют замещать в Совете Федерации на время следствия.

Напомним, в январе сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова задержали прямо в зале Совета Федерации. Его обвиняют в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.