Зампредседателя отделения РАН задержали в Новосибирске

Полицейские задержали заместителя председателя Сибирского отделения РАН Ивана Благодыря, сообщил источник.

«Благодырь задержан, доставлен в Приморье», – сказал источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Он отметил, что мужчину задержали в Новосибирске в рамках расследования, которое проводят в Приморье.

До работы в СО РАН Благодырь в 2012-2013 годах занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока.