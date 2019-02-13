Союзу биатлонистов России запретили заключать крупный спонсорский контракт

Международный союз биатлонистов (IBU) не утвердил спонсорское соглашение на 100 млн рублей между Союзом биатлонистов России (СБР) и одним из онлайн-СМИ, сообщил первый вице-президент по работе с региональными организациями, член правления СБР Алексей Нуждов.

Президент СБР Владимир Драчев отправил главе IBU Олле Далину письмо, в котором говорится, что занимавший в момент подписания контракта должность генсека IBU Мартин Кухенмайстер говорил, что в международной организации считают возможного спонсора СБР букмекерской конторой, передает РИА «Новости» со ссылкой на это письмо.

Отмечается, что онлайн-СМИ, с которым планировалось заключить контракт, лишь носило схожее с букмекерской конторой название.

«Ничего противоправного или противоречащего конституции или нормативным документам IBU в этом договоре не было. С каждой неделей мы все больше и больше удивлялись, почему на такой простой вопрос (утверждение контракта) мы не можем получить ясный ответ и согласие», – пояснил Нуждов позицию СБР.

Он добавил, что внятного объяснения причины, по которой IBU не утверждает контракт, в международной организации не предоставили.

«Не хочется говорить о политике двойных стандартов, хотя это напрашивается. Мы внимательно изучили существующую практику и увидели, что шведская структура ATG, занимающаяся спортивными ставками, прекрасно размещается на форме сборной Швеции. На этапах Кубка мира и на чемпионате мира они спонсируют шведскую федерацию», – отметил Нужнов.

Он рассказал, что в переписке с IBU нет конкретных формулировок, обосновывающих отказ от заключения контракта.

«Обоснования, как положено в зрелой юридической структуре, что отказ объясняется такими-то нормами, у нас нет. По крайней мере, в переписке с Мартином Кухенмайстером ничего такого нет. Ответ Мартина «в связи с явной путаницей в товарных знаках», на мой взгляд, не выдерживает никакой критики», – заключил Нужнов.