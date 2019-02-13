Финалисты «Лидеров России» назвали конкурс «отличным социальным лифтом»

«Я привезла с собой с конкурса множество интересных идей. Они пригодятся мне как для личного развития, так и развития бизнеса», – сказала газете ВЗГЛЯД финалистка конкурса «Лидеры России» Мария Липатникова. По ее словам, этот конкурс позволяет любому человеку из глубинки «доказать, что он имеет право быть лидером».

Финалистка конкурса «Лидеры России» Мария Липатникова из Вологды рассказала, что от пройденных испытаний у нее остались только самые яркие впечатления. «Конкурс действительно очень интересный. Он дает возможность познакомиться с огромным количеством стратегически мыслящих людей. В течение дней конкурса я получила огромное удовольствие от общения», – рассказала Липатникова.

Липатникова назвала конкурс «отличным социальным лифтом», который дает возможность любому человеку из глубинки «заявить о себе и доказать, что он имеет право быть лидером».

Например, в рамках задания «Сердце лидера» Липатникова реализовывает соцпроект «Три поколения». Он призван помочь родителям и людям предпенсионного возраста взаимодействовать с внуками, то есть с молодыми людьми поколения Z. По форме проект представляет собой лекции с участием психологов и педагогов, он также помогает налаживать коммуникации с помощью настольных игр. Планируется проводить мастер-классы по работе с гаджетами. Для полной реализации проекта Липатникова планирует подать заявку на президентский грант.

В Вологде она создала городской центр дополнительного образования «Брайт», который за год заключил более 800 договоров на образовательные услуги.

«Мой проект вырос из тех соцпроектов, которыми я занимаюсь в течение трех лет в рамках городского центра дополнительного образования «Брайт». Мы обучаем детей совершенно разного возраста. Проводим различные профориентационные мероприятия для школьников. Наши мероприятия уникальны тем, что мы проводим эти мероприятия в игровой форме», – добавила она.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели завершились оценочные мероприятия полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» 2018–2019 годов в Северо-Западном и Южном федеральных округах. В финал вышли 30 конкурсантов из шести регионов СЗФО и 25 конкурсантов из четырех регионов ЮФО. Списки финалистов из регионов СЗФО и ЮФО опубликованы на сайте лидерыроссии.рф.

Ранее определились финалисты конкурса из Уральского, Сибирского, Дальневосточного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. В Центральном федеральном округе из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала – с 15 по 18 февраля и с 18 по 21 февраля.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Еще один финалист конкурса «Лидеры России» Иван Щетинкин (Ессентуки) признался, что его отношение к проекту по ходу конкурса менялось. «На первых этапах после регистрации был просто интерес. Для меня это был эксперимент. Решил попробовать пройти это. Дальше возник спортивный интерес, насколько далеко смогу зайти. А когда дошел до финала, прочувствовал всю серьезность проекта», – признался Щетинкин газете ВЗГЛЯД.

Щетинкин работает заместителем главного инженера в ставропольском филиале ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». В его подчинении находится около 400 человек, а в обязанности входит обеспечение надежного энергоснабжения комплекса.

Он отметил, что особо интересно ему было сравнивать себя с «талантливыми руководителями региона». «Максимальный эффект дал полуфинал. Но в финале уровень будет гораздо выше», – рассказал он.

В рамках задания «Сердце лидера» Щетинкин запустил проект «С энергией по жизни», который направлен на социализацию и профориентацию сирот. Он предусматривает взаимодействие с детским домом в Ессентуках.

«Наша задача – познакомить ребят с правилами энергобезопасности. Детский травматизм от электричества достаточно высок. Доля травматизма от ударов током достигает практически 40% от всех бытовых травм. Мы хотим помочь детям не попасть в эту трудную ситуацию. Будем проводить с ними занятия в формате Школы юных электриков», – рассказал Щетинкин.