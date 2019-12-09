В Вологодской области досрочно сдадут дом для обманутых дольщиков

6-этажный «долгострой» в Кувшиново еще недавно считался самой главной проблемой строительной сферы области. Более сотни его будущих жильцов оказались обманутыми. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД глава Вологодского района Сергей Жестянников. Благодаря вмешательству губернатора Олега Кувшинникова, отмечает глава района, с проблемой удалось справиться.

Шестиэтажный кирпичный дом в поселке Кувшиново Вологодского района Вологодской области достроен. Этого события пострадавшие дольщики ждали четыре года, – рассказал глава района Сергей Жестянников.

После того, как ситуацией занялся губернатор региона Олег Кувшинников, в отношении застройщика-банкрота – фирмы «Строительное управление-13» – была введена процедура конкурсного производства. По решению областного арбитражного суда 142 участника долевого строительства проблемного объекта были включены в реестр кредиторов, которые теперь вправе предъявить претензии к банкроту. Но сам дом еще требовалось достроить и ввести в эксплуатацию.

Правам «обманутых дольщиков» в Вологодской области уделяется особое внимание, эта проблема находится под контролем Олега Кувшинникова, – подчеркивают в администрации Вологодского района. «Потребовалась координирующая роль губернатора. Руководитель области оперативно принял решения, которые находились в зоне ответственности областного правительства. Достройка дома возобновилась», – отмечает Жестянников.

В феврале этого года работу передали новому инвестору – компании «Горстройзаказчик». Новый застройщик провел все необходимые работы – от возведения кирпичной кладки до монтажа систем электроснабжения и отопления и установки лестниц в двухуровневых квартирах.

«Сейчас дом практически готов к вводу в эксплуатацию, – констатировал Жестянников. – Еще остались вопросы у стройнадзора. Но эти замечания устраняются. Думаю, в ближайшее время будет дом будет введен в эксплуатацию», – подчеркнул собеседник. Срок завершения строительства объекта – 31 декабря, но застройщик выполнил условия соглашения даже раньше, пояснил Жестянников.

Напомним, в Вологодской области по поручению главы региона разработан и применяется на практике механизм, позволяющий решить проблему обманутых дольщиков. Как сообщал сайт областной администрации, на строительные площадки таких объектов приглашаются уже зарекомендовавшие себя компании-застройщики. В рамках областного законодательства инвесторы получают серьезные преференции. В настоящее время в областном реестре пострадавших дольщиков учтено 275 человек. В 2020 году планируется решить вопросы по оставшимся в области трем «долгостроям».