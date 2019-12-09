«Волонтеры Победы» рассказали россиянам о героях страны по всей России

«Волонтеры Победы» организовали акцию «День героев Отечества» по всей стране, активисты на улицах, площадях и скверах рассказывали жителям страны о героях России и СССР.

«Ежегодно «Волонтеры Победы» принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных дню героев Отечества. В этом году более 5 тыс. активистов решили рассказать жителям России о тех, с кого мы должны брать пример и чью историю мы обязаны хранить», – отметила руководитель движения, член центрального штаба ОНФ Ольга Амельченкова. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В течение дня волонтеры раздавали прохожим листовки в виде «фронтовых треугольников» с информацией о героях, в честь которых названы улицы и скверы городов. Жители России узнали не только о ветеранах Великой Отечественной войны, но и о тех героях, которые принимали участие в других боевых действиях и прославили страну на мирном поприще.

«Волонтеры Победы» в Москве раздавали памятные треугольники возле музея-панорамы «Бородинская битва». В городе Биробиджан добровольцы рассказывали о медсестрах, погибших во время боевых действий в Сирии в 2016 году, и провели классные часы в медицинском колледже, где учились Галина Михайлова и Надежда Дураченко.

Добровольцы Иркутской области с самого утра отправились на улицу Челнокова, которая названа в честь Челнокова Николая Василевича, иркутянина, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации.

«Мы хотим обратить внимание жителей разных городов на то, что улицы, на которых они живут, не просто так названы именами разных людей. Это настоящие герои, внесшие значительный вклад в развитие нашей страны. Такое нужно знать! Ведь нам есть кем гордиться», – рассказал «Волонтер Победы» из Иркутской области Евгений Тарасенко.

Также в день героев Отечества начался форум добровольцев Рязанской области. На нем губернатор Николай Любимов рассказал о проекте «Нам есть кем гордиться». Ежемесячно в образовательных и других учреждениях размещается информация о Героях Советского Союза – уроженцах Рязанской области. Информационные стенды, плакаты с фотографиями героев снабжены индивидуальными QR-кодами, с помощью которых можно посмотреть видеоматериалы о каждом герое-рязанце.

«Одна из важнейших тем сейчас – это деятельный патриотизм. Второй месяц с непосредственным участием «Волонтеров Победы» в регионе проходит акция «Нам есть кем гордиться». На днях начался набор в волонтерский корпус. Вся ваша разнообразная деятельность, идеи созвучны национальным целям и задачам, поставленным президентом. И хорошо, что форумный формат позволяет обсудить участие волонтеров в социально-экономическом развитии нашей страны», – отметил Николай Викторович.