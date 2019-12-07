Суд арестовал пытавшуюся сбежать из России экс-замглавы администрации Щелково

Бабушкинский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего первого заместителя главы администрации городского округа Щелково Московской области Наталью Тамбову. Ранее она была задержана на границе с Белоруссией при попытке покинуть Россию.

«Постановлением Бабушкинского районного суда в отношении Тамбовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 февраля 2020 года», – сказала представитель суда, передает ТАСС.

Ранее в субботу Тамбова была задержана на границе с Белоруссией при попытке сбежать из России. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Она полностью признала вину в хищении бюджетных средств на сумму 2,3 млн рублей и намерена просить следствие о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве.

Кроме того, Тамбову также проверяют на причастность к получению взятки в особо крупном размере.

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