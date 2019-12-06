МИД назвал санкции США против хакеров политизированными

Политизированность новых санкций США в отношении 11 российских граждан и шести фирм, которые обвиняются в незаконной деятельности в киберсфере, очевидна, говорится в заявлении Департамента информации и печати МИД России.

«Власти США накануне вновь решили оказать давление на Россию с помощью санкций. На сей раз под них подведены 11 российских граждан и шесть фирм, которых Вашингтон обвиняет в незаконной деятельности в электронном пространстве. Однако политизированность претензий очевидна», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИДе добавили, что при наличии у США реальных улик, Вашингтон бы обратился к российским компетентным органам с просьбой провести проверку.

«Насколько нам известно, таких обращений не поступало», – уточнили в ведомстве.

«Россию постоянно через СМИ обвиняют в неких «кибервзломах», в том числе во время американских президентских выборов, но предъявить настоящим экспертам доказательства этого не хотят. Потому что в Вашингтоне попросту нет подтверждений, которые было бы не стыдно положить на стол перед специалистами», – отметили в МИДе.

В ведомстве подчеркнули, что цель новых санкций – очередная пропагандистская атака против России, а не борьба с преступностью.

«Вместо развития нормального сотрудничества, в том числе в правоохранительной сфере, некоторые вашингтонские политики изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения», – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что подобные выпады со стороны США не останутся без ответа.

Напомним, США ввели санкции в отношении нескольких граждан России, в том числе против Максима Якубца и Игоря Турашева, и нескольких российских компаний за «вредоносную деятельность» в киберсфере.

В Кремле заявили, что Россия выступает за сотрудничество в расследованиях киберпреступлений с Соединенными Штатами, но против трансграничного преследования россиян США.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новые американские санкции разительно отличаются от предыдущих.