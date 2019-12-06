Кремль прокомментировал охоту США за российскими гражданами

Россия выступает за сотрудничество в расследованиях киберпреступлений с Соединенными Штатами, но против трансграничного преследования россиян США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы традиционно выступаем за сотрудничество в расследовании подобных преступлений и поимке преступников, но в данном случае о сотрудничестве речи не идет, опять же не по нашей вине. Мы традиционно выступаем против трансграничного правового преследования российских граждан со стороны США», – передает РИА «Новости» слова Пескова, прокомментировавшего информацию об объявлении США высокой награды за поимку хакера из России.

По его словам, в борьбе с киберпреступностью российская сторона неоднократно предлагала сотрудничество, эти предложения натыкались на глухую стену нежелания и непонимания.

«Безусловно, преступления в киберпространстве очень серьезные, преступники должны караться соответствующим образом», – добавил Песков.

Напомним, в четверг минюст США заявил, что российские власти «были в некоторой степени полезны» для расследования дела хакера Максима Якубца.

Вашингтон обвиняет Якубца и другого гражданина России Игоря Турашева в мошенничестве с программным обеспечением для персональных компьютеров. В отношении них и также нескольких российских компаний были введены санкции.

В США также объявили награду за информацию о Якубце.

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