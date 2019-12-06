«Поздравить страну!» Газета ВЗГЛЯД объявляет сбор новогодних видеообращений читателей

Мы объявляем специальную акцию, посвященную наступлению нового, 2020-го года. Каждый читатель может выступить с новогодним поздравлением с помощью собственного видеообращения, размещенного на страницах газеты ВЗГЛЯД.

Мы объявляем специальную акцию, посвященную наступлению нового, 2020-го года. Каждый читатель может выступить с новогодним поздравлением с помощью собственного видеообращения, размещенного на страницах газеты ВЗГЛЯД.



Телевизионные новогодние обращения – давняя традиция нашей страны. Чаще всего с ними выступают руководители государства, политики, знаменитости.

Однако сегодня новые технологии дают возможность составить подобное поздравитеьное видеообращение любому желающему. Остается лишь донести его до широкой аудитории.

Газета ВЗГЛЯД предлагает читателям записать короткий видеоролик (до 30 с) с новогодними поздравлениями в адрес родных и близких, других читателей нашей газеты, а также граждан России в целом и других стран.

Из лучших и самых оригинальных поздравлений будет смонтирован видеоклип – коллективное новогоднее поздравление наших читателей – и опубликован в газете ВЗГЛЯД накануне праздника.

Записать подобный ролик очень легко, это можно сделать дома или на улице, одному или с друзьями, главное - чтобы было достаточное освещение и хороший звук. Единственное условие участия в этой акции – соблюдение российского законодательства, а также общепринятых этических норм. Просьба записывать видео в уважительном, дружественном и праздничном стиле!

Присылайте ваши видеопоздравления по адресу: 2020@vz.ru.

С наступающим 2020 годом!