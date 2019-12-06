Кремль рассказал о планах немецкого бизнеса на российском рынке

Рост российско-германской торговли за 2018 год превысил 19%, германские корпорации имеют планы по дальнейшему присутствию на российском рынке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня в гостях у президента в Сочи в Бочаровом Ручье будет актив Восточного комитета германской экономики, ведущие немецкие предприниматели. Это уже четвертая встреча, такой традиционный формат – крупнейшие германские бизнесмены, мегакорпорации в свободном режиме говорят о том, что бы они хотели для расширения своего присутствия на российском рынке, что им мешает, что им неудобно, что они воспринимали бы как дальнейшее улучшение условий для комфортного инвестирования в российскую экономику», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

По его словам, российско-германские отношения, несмотря на политико-дипломатический фон, имеют достаточно уверенную траекторию роста.



«Свыше 19%, 19,3%, если быть точным, – это рост российско-германской торговли за 2018 год. Почти 60 миллиардов долларов объем. В этом плане все неплохо, германские корпорации знают и имеют планы по дальнейшему расширению своего присутствия на российском рынке», – отметил Песков, добавив, что именно об этом и пойдет речь во время встречи.

Напомним, во вторник Кремль анонсировал встречу Путина с немецкими бизнесменами.

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