Кремль анонсировал встречу Путина с немецкими бизнесменами

Президент Владимир Путин 6 декабря встретится в Сочи с представителями бизнеса Германии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Могу это подтвердить. Традиционная встреча, которую ждут германские бизнесмены», – передает ТАСС ответ Пескова на просьбу подтвердить соответствующее заявление председателя правления Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса.

Представитель Кремля добавил, что бизнес ФРГ широко представлен в России и ценится в стране.

«Равно, как и для бизнесменов других стран, для них [бизнесменов из Германии] создают максимально комфортные условия для работы, а сами предприниматели имеют планы по расширению своего бизнеса», – сказал Песков.

«Все эти вопросы и будут обсуждаться с президентом Путиным», – резюмировал он.

Между тем председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты (АНК) Маттиас Шепп заявил, что американские санкции против России и опасения введения со стороны Вашингтона новых ограничительных мер против Москвы дорого обошлись германской экономике.

«Санкции США обошлись германской экономике за менее чем два года уже более 1 млрд евро, – сказал он. – Тем не менее наши компании не позволяют себя запугать и продолжают инвестировать», – отметил Шепп.

Ранее стало известно, что парламент Германии отклонил предложение «Левой партии» и правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) по отмене санкций против России. Проект «левых» назывался «Ослабление напряженности с Россией – нет продлению санкций против России», против него проголосовали все партии, кроме воздержавшихся представителей «АдГ».

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