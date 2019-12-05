Путин пообещал рассмотреть введение понятия «уличная медицина»

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами волонтерского движения пообещал продумать над закреплением понятия «уличная медицина».

Одна из участниц, Татьяна Авдеева из Челябинска рассказала главе государства, что хотела бы оказывать доврачебную медицинскую помощь бездомным людям. Она разработала проект «Другая медицина», который пока работает только в Челябинске.

«Мы выезжаем на автомобиле на улицы города к бездомным. Мы оказываем первую доврачебную помощь, конечно, мы диагнозы не ставим, не лечим, но доврачебная помощь очень важна», – приводит ее слова РИА «Новости».

Добровольцы, по ее словам, в основном занимаются только перевязками. Активистка рассказала президенту, что сейчас волонтеры являются «нелегалами».

«У нас нет понятия «уличная медицина», – добавила девушка. Авдеева уточнила, что добровольцы готовы организовывать бригады и выезжать, чтобы не отрывать медиков от работы, ля этого требуется ввести юридический статус.

«Вам нужен статус, легализация? Хорошо, я подумаю. Нужно легализовать волонтерскую деятельность именно в этом сегменте», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что считает такой подход правильным. «Хотя правильнее, конечно, этих людей с улицы вообще забирать, их социализировать, чтобы они назад вернулись в общество, это понятно. Но если такое (социальное явление, – прим. ВЗГЛЯД) есть, а оно есть, с этим надо работать, в том числе, таким образом, как вы», – сказал Путин.

Президент пообещал обсудить этот вопрос с правительством и подумать, как лучше реализовать эту инициативу. Девушка рассказала президенту, что бездомные охотно пользуются услугами доврачебной помощи.

Ранее участница Международного форума добровольцев, активист движения «Волонтеры-медики» Юлия Раковская рассказала газете ВЗГЛЯД, что всероссийское движение волонтеров-медиков оказывает широкую помощь системе здравоохранения, возрождает традицию милосердия.