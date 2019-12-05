Медведев объяснил медленную трату средств на нацпроекты

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5 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:57  |  vz.ru
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Россия затягивает Монголию в газовый союз с Китаем

Россия готова поставлять газ в Китай через страну-транзитераФото: Виталий Аньков/РИА Новости
После старта первых трубопроводных поставок газа из России в Китай по «Силе Сибири» Россия хочет реанимировать проект второго газопровода в КНР. Москва всерьез задумалась о смене старого прямого маршрута через Алтай на транзитный газопровод через Монголию. Зачем Россия пускает посредника в газовые отношения с Китаем и согласится ли Пекин на такой риск? Подробности...
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«Северный поток – 2» решили остановить делом «немецкого Скрипаля»

Из темного дела об убийстве боевика старательно лепят историю «нового Скрипаля»Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Объявлены персонами нон грата и высланы из Германии два сотрудника российского посольства. Прокуратура ФРГ подозревает власти России в причастности к убийству в Берлине грузинского боевика чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Убитого называют «немецким Скрипалем» и пророчат России новые санкции. Под удар может попасть реализация важнейшего газотранспортного проекта «Северный поток – 2». Подробности...
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Россия построит десантные корабли лучше «Мистралей»

Российские вертолетоносцы должны превзойти французский аналогФото: Alexander Demianchuk/Reuters
ВМФ России готовится-таки реализовать масштабный проект, начатый в свое время еще Анатолием Сердюковым и сорванный Францией: строительство современных универсальных десантных кораблей. Как будут выглядеть российские аналоги французских «Мистралей», какими возможностями они будут обладать – и какие решать задачи? Подробности...
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Саммит НАТО закончился скандалом вокруг Трампа

Трамп почувствовал себя на саммите НАТО обиженным и решил уехать досрочноФото: Kevin Lamarque/Reuters
Самый могущественный человек на свете – президент США – улетел с саммита НАТО в Лондоне явно обиженным: товарищи подвергли Трампа насмешкам. Можно было бы съязвить, что «мозг НАТО» действительно отмирает на глазах, если бы лидеры не приняли и вполне рациональное по-своему решение – впервые в качестве угрозы официально был назван далекий Китай. Каковы шансы, что теперь отношение к России смягчится? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Николас Мадуро уверен: Трамп хочет вторгнуться в Венесуэлу. Парадоксально, но это вторжение не отвечает ни интересам Венесуэлы, ни интересам США – однако оно нужно как Трампу, так и самому Николасу Мадуро. Подробности...

Убийство Хангошвили напомнило ликвидацию Яндарбиева

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Немецкая пресса же пишет о «новом деле Скрипаля» и обвиняет Россию в «акте государственного терроризма на немецкой земле». Но борьбу с террористами ведут многие государства. В том числе и за границей. Подробности...
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Нормандская встреча выправит рейтинг Зеленского

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Три опроса общественного мнения на Украине показывают разную картину. По одной версии рейтинг Зеленского падает, по другим – он стабилен. Правильно сказать, что есть тенденция к падению. Но избиратели все еще рассчитывают на успех молодого президента Подробности...
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              Медведев объяснил медленную трату средств на нацпроекты

              5 декабря 2019, 12:34

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              В ходе «Встречи с Дмитрием Медведевым» премьера спросили о медленном расходовании средств на национальные проекты.

              «Это не удивительно, что эти деньги тратятся медленнее, чем это предполагалось, потому что это первый год работы. Более того, у нас нет цели сразу все взять и потратить, потому что тратить надо с умом. Я помню периоды, когда у нас не было регламентации авансов. И мы переводили в авансы 100%. Дальше кассовое исполнение было стопроцентным, а в реальности ничего не происходит. Эти деньги болтаются на счете того, кто их получил, еще и нерациональным образом используются. То есть просто извлечены из экономики. Поэтому мы стали относиться осторожнее и в авансы все не помещаем», – заявил Медведев.

              Он добавил, что в этом вопросе существует и субъективный фактор.

              «Не все оказались к тому, чтобы эти деньги разверстать. И федеральные структуры мне приходилось подгонять, а потом и в регионах не принимали нормативные базы. Деньги могли поступить, а расходовать их было нельзя, потому что не было порядка использования. Все это, конечно, не правильно, из всего этого нужно извлечь четкие уроки. И в следующем году деньги расходовать стабильно, в определенных пропорциях, так, как это и положено», – заявил премьер-министр России.

              Медведев добавил, что недавно он обратил внимание правительства на то, что они должны подготовить и внести на подпись все эти решения до 31 декабря текущего года.

              «То же самое мы требуем от регионов, потому что вся работа, конечно, идет там», – подытожил Медведев.


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