Медведев объяснил медленную трату средств на нацпроекты

В ходе «Встречи с Дмитрием Медведевым» премьера спросили о медленном расходовании средств на национальные проекты.

«Это не удивительно, что эти деньги тратятся медленнее, чем это предполагалось, потому что это первый год работы. Более того, у нас нет цели сразу все взять и потратить, потому что тратить надо с умом. Я помню периоды, когда у нас не было регламентации авансов. И мы переводили в авансы 100%. Дальше кассовое исполнение было стопроцентным, а в реальности ничего не происходит. Эти деньги болтаются на счете того, кто их получил, еще и нерациональным образом используются. То есть просто извлечены из экономики. Поэтому мы стали относиться осторожнее и в авансы все не помещаем», – заявил Медведев.

Он добавил, что в этом вопросе существует и субъективный фактор.

«Не все оказались к тому, чтобы эти деньги разверстать. И федеральные структуры мне приходилось подгонять, а потом и в регионах не принимали нормативные базы. Деньги могли поступить, а расходовать их было нельзя, потому что не было порядка использования. Все это, конечно, не правильно, из всего этого нужно извлечь четкие уроки. И в следующем году деньги расходовать стабильно, в определенных пропорциях, так, как это и положено», – заявил премьер-министр России.

Медведев добавил, что недавно он обратил внимание правительства на то, что они должны подготовить и внести на подпись все эти решения до 31 декабря текущего года.

«То же самое мы требуем от регионов, потому что вся работа, конечно, идет там», – подытожил Медведев.