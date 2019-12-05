Бут предрек США новую гражданскую войну

Противостояние сторонников и противников президента Дональда Трампа в США может привести к новой гражданской войне, к которой уже готовы организованные во многих штатах «народные ополчения», заявил отбывающий 25-летний срок заключения в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут.

Бут заявил, что, по его мнению, «размежевание между сторонниками и противниками Трампа достигло сейчас таких размеров, что все это может привести к новой гражданской войне в США», передает РИА «Новости».

Он отметил, что в южном Иллинойсе, где расположена тюрьма Мэрион, в которой находится Бут, и в соседних штатах – Миссури, Теннесси, Кентукки, сторонников Трампа очень много, и что многие из них являются членами местных «народных ополчений», которые создаются легально в соответствии со Второй поправкой к конституции США.

«Эта поправка касается не только права на владение оружием и ношения оружия, но и права граждан на самостоятельную организованную вооруженную защиту своих семей, собственности и конституции», – пояснил россиянин.

Так, в Мэрионе «живет множество молодых ребят из местных фермерских семей, многие прошли армейскую службу, многие с детства имеют дело с оружием, регулярно ходят на охоту». Все они – «члены местного ополчения».

Таких ополчений во всех штатах очень много, они представляют собой вполне серьезную силу, считает Бут.

«Если в США возникнет гражданский конфликт, никакую повстанческую армию формировать не придется, она уже сформирована, и идеология нужная для этого есть, не хватает только приказа», – сказал он.

Виктор Бут выразил уверенность, что Трамп победит на выборах 2020 года: у него достаточно сторонников в американской «глубинке», и настрой местных СМИ во многих штатах США кардинально отличается от настроя основных национальных телеканалов. Особенно это проявилось во время идущих сейчас слушаний, связанных с попыткой запуска процедуры импичмента американского лидера.

«Те, кто смотрят новости основных американских телеканалов и принимают все, что видят и слышат, за чистую монету, даже не понимают, что это вовсе не импичмент, а лишь предварительное расследование того, есть ли основания для импичмента. Но таких непонятливых людей в Штатах не очень много, а уж среди заключенных их совсем мало», – сказал россиянин.

Он добавил, что в менталитете американцев, который сформировался в течение двух с половиной столетий нелегких взаимоотношений между местной и федеральной властью, заложено недоверие к федеральному правительству. Кроме того, в последние 100 лет американской истории принятые на федеральном уровне законы еще и значительно урезали права граждан и отдельных штатов, изначально прописанные в конституции США.

«Очень много изменений в американских законах появилось в последние двадцать лет, и немалая часть ныне живущих американцев еще хорошо помнит, какой была жизнь в стране до этого, и сравнивает. Именно эти люди голосовали за Трампа, и для них попытка импичмента – это просто очередной «наезд» на конституционные права американского народа со стороны помешанных на глобализации «клинтоновских демократов», – сказал он.

Таким образом, после президентских выборов в 2020 году в США может произойти собственный Майдан, так как, по словам россиянина, инструменты цветных революций уже начали применять в самой Америке.

«Сторонники демократической партии, проводящие пропагандистские акции против Трампа, не учитывают один очень мощный побочный эффект: то, что делают сейчас демократы через основные американские СМИ, прежде всего через телеканалы общенационального уровня, напрямую подрывает престиж президентской власти», – сказал Бут.

Он пояснил, что эти действия, «их пропаганда в таком масштабе и такими средствами, практически, разрушает доверие к президентскому посту». Таким образом, «если демократы победят на следующих выборах (...), им может достаться уже не Белый Дом, а политические руины Белого Дома».

Бут напомнил, что госдепартамент и спецслужбы США за последние 20 лет отработали технологию цветной революции – на первом этапе поддержка неправительственных организаций и гранты «журналистам», премии и поездки на семинары, «гражданское общество», «борьба с коррупцией»и т.д. Это, по его мнению, уже стандартный набор «цветных инструментов».

«Далее все идет, как по сценарию: выборы – протесты – госдеп выступает посредником и якобы дает гарантии бывшему правительству», – продолжил россиянин.

Теперь же, по его мнению, «наступает новая фаза – все эти технологии начинают применять в самих США». Это становится явным, особенно «слушаний».

«Так что, привет Америке с Майдана: вирус Майдана уже занесен и уже в стадии инкубации», - сказал Бут.

Он считает, что после почти гарантированной победы Трампа на выборах 2020 года демократы «устроят Майдан» руками общественных организаций, путем «оккупации» каких-то городских районов или целых городов.

«К этому моменту демонизация президента достигнет нужной концентрации, будут обвинения в коррупции, подрыв веры в судебную систему (...) И далее по сценарию», – сказал россиянин.

Таким образом, главным врагом США станет не Россия или Китай, а сама Америка, «со своей стаей одичавших спецслужб, которые уже непонятно кому подчиняются и кому служат».

«Ну а готовых снайперов для «Небесной вашингтонской сотни» в Америке просто пруд пруди (...) Жаль будет, если так произойдет, и программа Трампа не будет полностью реализована. Идеи у него хорошие», – заключил он.

Ранее американский комитет по разведке поддержал подготовленный демократами доклад, согласно которому Трамп подстрекал к иностранному вмешательству в выборы в США. Таким образом, вопрос об импичменте перешел в ведение комитета по судебным делам.

В четверг сообщалось, что в конгрессе США сочли доказанной обоснованность импичмента Трампа.

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