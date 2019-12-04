Слушания по импичменту Трампа начались в Вашингтоне

В юридическом комитете палаты представителей США начались слушания по процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, сообщают американские СМИ.

В начале слушаний председатель юридического комитета демократ Джерри Надлер заявил, что администрация Трампа беспрецедентно препядствует расследованию, проводимому в отношении президента.

«В ходе процедуры импичмента в 1974 году президент (Ричард, – прим. ВЗГЛЯД) Никсон передал десятки записей. В 1998 году президент Клинтон сдавал анализ крови. Президент Трамп, напротив, отказался предоставить хоть один документ и приказал всем свидетелям не давать показания», - заявил Надлер, сообщает «Интерфакс».

Республиканец Даг Коллинз заявил, что с момента начала президентства Трампа, демократы пытаются под любыми предлогами организовать импичмент главы государства.

Коллинз подчеркнул, что демократы торопятся с процедурой импичмента из-за боязни потерпеть поражение на президентских выборах в 2020 году. «Хотите знать, что на самом деле является стимулом для этого (процедуры импичмента, – прим. ВЗГЛЯД)? Две вещи: часы и календарь. Часы и календарь являются стимулом, не факты», – заявил Коллинз.

На слушаниях также выступают четыре профессора – эксперты в законодательной сфере. Их задача – помочь комитету определить, можно ли предъявить Трампу обвинения и последующий импичмент, на основании его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Один из спикеров Майкл Герхард, заявил, что Трамп «атаковал все конституционные гарантии, направленные против установления монархии» в США.

По словам Памелы Карлан, Трампа необходимо привлечь к ответственности, если американцы «намерены хранить верность конституции и республике».

Сам Трамп назвал шуткой доклад комитета по разведке палаты представителей США о процессе импичмента.

«Я видел его, это шутка», – сказал Трамп.

Американский лидер заявил, что то, что делают демократы, «очень плохо для нашей страны». При этом он отметил, что Республиканская партия «никогда не была такой сплоченной, как сейчас», сообщает Bloomberg.

Ранее демократы подготовили доклад спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, в котором обвинили Трампа в подстрекательстве к иностранному вмешательству в выборы в США. Также в докладе подчеркивалось, что действия американского президента могут повлечь уголовное наказание, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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