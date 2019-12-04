Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, а также в ожидании заседания ОПЕК+.

По состоянию на 7.50 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,79%, до 61,3 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,71%, до 56,5 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Трейдеры с оптимизмом восприняли данные API, который в ночь на среду сообщил, что, по его оценке, запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,7 млн баррелей после роста на 3,6 миллиона неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения показателя на 1,7 млн баррелей.

Кроме того, инвесторы ждут грядущих заседаний ОПЕК+, которые пройдут в Вене 5-6 декабря. Трейдеры надеются на меры со стороны нефтедобывающих стран для поддержки нефтяного рынка.

«Мы думаем, что ОПЕК может продлить действие соглашения о сокращении добычи на весь 2020 год, а не на три-шесть месяцев, которые в настоящее время ожидает рынок», – приводит Reuters мнение аналитиков BNP Paribas Markets.