Минюст предложил признать устаревшими более 2,4 тыс. актов СССР и РСФСР

Министерство юстиции России предложило признать устаревшими более 2,4 тыс. актов СССР и РСФСР, проект постановления правительства размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Признать не действующими на территории России с 1 февраля 2020 года акты РСФСР и СССР и их отдельные положения, а также документы, изданные органами центрального государственного управления РСФСР и СССР», – говорится в размещенном на портале документе.

Предложено признать устаревшими более 1,97 тысячи документов СССР и почти 440 актов РСФСР.



Отмечается, что в проект не включены индивидуально-определенные, распорядительные, правоустанавливающие акты, документы, имеющие историческое и культурное значение, а также акты, касающиеся действующих соцльгот, районных коэффициентов, северных надбавок, единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, геодезии и картографии.



«Проектом постановления отменяются акты, содержащие устаревшее регулирование, имеющие статус «действующие», но не применяющиеся на практике», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Проект позволит упорядочить и систематизировать российское законодательство и обеспечить единообразную правоприменительную практику, отмечает Минюст.

В ноябре Минюст предложил признать утратившими силу почти 1300 правовых актов России и РСФСР, а также их отдельных положений.