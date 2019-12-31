Освобожденная по обмену украинская спортсменка рассказала, как стала «российским шпионом»

Экс-чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, ранее обвиняемая украинскими властями в госизмене, заявила, что Служба безопасности Украины (СБУ) после госпереворота в Киеве использовала все доступные ресурсы для обвинений в адрес России, а поиск «российских шпионов» был поставлен на поток.

«В этом государстве [Украине] происходит конфликт между людьми. Обычный человек, как водится, может стать «российским шпионом». Делается все для того, чтобы втянуть в конфликт Россию, и показать это всему миру», – сказала Мастикашева, передает Донецкое агентство новостей.

Она отметила, что после госпереворота 2014 года украинское общество погрузилось в атмосферу страха и стало воспринимать любые обвинения в адрес невинных людей как должное.

По ее мнению, эту атмосферу насаждали неонацистские силы, с которыми была тесно связана новая власть, заинтересованная в запугивании граждан и разрушении в общественном сознании многовековой исторической связи Украины с Россией. Спортсменка уточнила, что инструментом представления внутреннего гражданского конфликта как результата российского вмешательства стала массовая шпиономания. «Они верят только Америке. Люди очень напуганы. По телевизору правды же не расскажут, а правда – она горькая и страшная», – считает Мастикашева.

Она также рассказала, о своем похищении сотрудниками СБУ в 2017 году, подчеркнув, что задержание происходило на улице. «Нашли в машине якобы мои вещи, но я никогда их не видела - это гранаты, пластит, запалы, два литра нитроглицерина. Мне вменили статью о госизмене, которая заключалась в том, что я готовила террористический акт с помощью вербовки «атошников» (участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе – прим. ВЗГЛЯД). Это же смешно», – вспоминает она.

Мастикашева отметила, что для украинских спецслужб «российским шпионом» автоматически может стать каждый неугодный им человек, потому что им необходимо выполнить план, обогатиться за счет человека, завладеть его имуществом».

Девушка провела в заточении два года и четыре месяца. В 2017 году в письме к матери и сыну она написала, что не верит, что сможет выйти живой из тюрьмы.

Напомним, 29 декабря впервые за два года между Украиной и республиками Донбасса состоялся обмен пленными и политзаключенными. Мастикашеву отправили на обмен уже после того, как она, оговорив себя, признала справедливость сфабрикованных следственными органами обвинений.