Мединский рассказал о важных решениях Путина в сфере культуры

Включение президентом Владимиром Путиным культуры в перечень национальных приоритетов раскрыло новые перспективы для всех, кто задействован в этой отрасли, заявил министр культуры Владимир Мединский.

Об этом министр заявил в рамках проекта РИА «Новости», посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны. Проект включает серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

Мединский рассказал, что за эти 20 лет в России появилась государственная культурная политика и в культурную инфраструктуру делались «невероятные вложения». «Никогда в сфере культуры так много не строили, не реставрировали, не реконструировали, не обновляли. Кажется, нигде в мире так не происходит, как сейчас в России», – рассказал министр.

Также, по его словам, «за последние 20 лет очень существенно выросли заработные платы в сфере культуры, особенно в государственных учреждениях».

Отвечая на вопрос, какое из решений Путина он считает судьбоносным для культуры, Мединский назвал несколько. «Не позволю себе ранжировать решения президента по степени важности. Могу лишь сказать, что включение культуры впервые в истории нашей страны в перечень национальных приоритетов открывает совершенно новый взгляд и новое дыхание для всех, кто работает в этой отрасли, создает новые возможности в силу дополнительного финансирования», – сказал министр.

Он также отметил «принципиальную поддержку президента». «Были подписаны основы государственной культурной политики. Несколько лет подряд объявлялись гуманитарные годы. 2014-й – Год культуры, 2015-й – Год литературы, 2016-й – Год кино, 2019-й – Год театра. Недавно совсем президент сказал о том, что 2022-й год будет объявлен Годом народного творчества. Это все говорит о системе государственных приоритетов. И, конечно, при такой политической и финансовой поддержке работать нам значительно легче», – добавил он.

По словам Мединского, такие гуманитарные годы очень важны, поскольку внимание органов власти всех уровней концентрируется на решении проблем, касающихся культуры. Кроме того, добавил министр, каждый из этих гуманитарных годов дает дополнительные бюджетные ассигнования, которые выделяются отрасли.

В качестве примера Мединский привел Год театра. Он отметил, что за последние годы было запущено несколько программ, которых никогда не было ни в Советском Союзе, ни в постсоветской России.