Продюсер «Ласкового мая» заявил о «предательстве» Лещенко

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин резко высказался в адрес народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который прокомментировал ситуацию вокруг эфира передачи «Привет, Андрей» на канале «Россия 1».

На шоу «Привет, Андрей» экс-участник группы «Ласковый май» Юрий Шатунов заявил, что Разин якобы мешает ему гастролировать, а сам под фонограмму исполняет хиты его голосом, передает РИА «Новости».

Затем Лещенко рассказал в интервью порталу Nation News, что весь успех «Ласкового мая» был связан с Шатуновым. Он назвал Разина «администратором», который «выдает себя за певца».

В ответ на это Разин заявил в интервью «Пятому каналу», что слова Лещенко являются «предательством».

«И вы (Лев Лещенко) называете меня администратором? Извините, подвиньтесь! Стыдно слушать это от вас, профессионального человека. Я понимаю, что вас «жаба душит», что Разин обошел вас по жизни. Но приходить и садиться с этими проститутками и обсуждать меня, человека, который никогда к вам ничего плохого не имел (...) Вы сели за один стол с проститутками и сами превратились в проститутку», – заявил продюсер.

Он добавил, что в ближайшее время намерен обратиться в суд с иском к Андрею Малахову и другим участникам телепередачи о защите чести и достоинства.

Напомним, в октябре сообщалось, что Шатунов подал иск против правообладателя песен «Ласкового мая».