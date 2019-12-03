Путин подписал закон о бюджете на 2020 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на будущий год и плановый период 2021-2022 годов.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Доходы федерального бюджета в 2020 году, согласно закону, составят 20,379 трлн рублей, в 2021 году они вырастут до 21,246 трлн рублей, в 2022 году – до 22,058 трлн рублей, передает ТАСС.

Расходы в 2020 году составят 19,503 трлн рублей, в 2021 – 20,634 трлн рублей, в 2022 – 21,763 трлн рублей.

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