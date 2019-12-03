«Молодежка ОНФ» на Форуме добровольцев предложила арт-проекты

«Мы приглашаем экспертов проектов ОНФ, например «Карты убитых дорог» или проекта «За честные закупки». Люди могут понять, как они могут поучаствовать и решить свою проблему», – рассказала газете ВЗГЛЯД активист «Молодежки ОНФ» Виктория Заика, участница проходящего в Сочи Международного форума добровольцев. По ее словам, активисты «Молодежки» не только обсуждают серьезные проблемы.

«Например, у нас прошла акция «Раскрась снегиря» – это символ «Молодежки ОНФ». Можно отправить открытку домой в любую точку России. Можно поучаствовать в трансляции live-камеры. Можно пообщаться на тему героев нашего времени с теми, кто для ребят ассоциируется с этим названием», – отметила представитель молодежки ОНФ в Краснодарском крае Виктория Заика.

Помимо росписи «снегирей» и других арт-проектах участники команды «Молодежка ОНФ» предлагают всем желающим присоединиться к дискуссии, которую ведет руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она расскажет о том, как быть финансово-грамотным и помогать другим. «Наша работа на форуме делятся на площадки собственно Общероссийского народного фронта и «Молодежки ОНФ», – рассказала Виктория Заика. Так, о «Карте убитых дорог» и ПДД расскажут активисты «Дорожной инспекции ОНФ» Дмитрий Цопов и Николай Мельков. Задачи волонтерской помощи людям с инвалидностью обрисует Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя Исполкома ОНФ.

Каждый неравнодушный участник форума сможет принять участие в мастер-классах, образовательных мероприятиях, викторинах и акциях ОНФ, узнать о проектах Народного фронта и присоединиться к их реализации в своем регионе.

«То есть все сделано, чтобы привлекать молодежь, понять, что им интересно и соответственно в каком направлении двигаться нам – молодежке ОНФ, – поделилась Виктория Заика – У нас не столько волонтеры, отметила она, сколько члены команды молодежки ОНФ. Из Краснодарского края приехали примерно 60 человек, в основном из Краснодара и Армавира. Кто-то, самые опытные, работают на стендах, ведут площадку. Большая часть – участники. Они создают свой собственный «движ», им нравится, им интересно, они делают все, чтобы наша площадка была очень крутой».

Есть на Форуме и представители молодежки ОНФ из других регионов, они тоже координаторы. Из Воронежской, Амурской, Омской областей и Северной Осетии.

«От форума мы ждем, в первую очередь огромного единения. Здесь представлены все самые крупные общественные организации, представители бизнеса, все те, кто направлен на добро, на людей. Это повод завести знакомства, скооперироваться, чтобы работа по улучшению нашей жизни велась еще лучше, еще эффективней», – подчеркнула представительница «Молодежки ОНФ в Краснодарском крае.

Отвечая на вопрос, чего сегодня не хватает молодежке ОНФ, Виктория Заика заметила – не хватает тех людей, кто еще не с нами.

«Некоторые считают, что добрые дела, воля делать что-то хорошее, это не нужная вещь. Но это не так. Мы улучшаем жизнь, начиная с себя, со своей семьи. И дальше движемся к улучшению нашего общества и страны в целом», – заключила Виктория Заика.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, более 6,5 тыс. волонтеров из всех регионов России и иностранных государств принимают участие в Международном форуме добровольцев, который открывается в Сочи во вторник. Одной из ключевых тем слета станет вопрос участия волонтеров в реализации нацпроектов.

Также волонтеры поделятся опытом в реализации успешных инициатив и подведут итоги уходящего года.

Форум продлится до 5 декабря. Его работа будет состоять из полезной и деловой программ.