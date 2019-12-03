«Молодежка ОНФ» на Форуме добровольцев предложила арт-проекты

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3 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 15:21  |  vz.ru
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Что мешает России и Китаю удвоить «Силу Сибири»

Первый трубопроводный российский газ пошел в Китай Фото: gazprom.ru
Спустя шесть лет после подписания сенсационного газового соглашения с Китаем, Россия впервые пустила свой трубопроводный газ не в Европу, а в Азию. Это событие имеет знаковое значение не только с геополитической точки зрения. Какие именно выгоды принесет новый газопровод и России, и Китаю? И почему по второму газопроводу в Китай до сих пор так и не договорились?  Подробности...
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Санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями

Товарищ Хуа Чуньин – типичный продукт системы по воспроизводству управленческой элиты КНР.Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Ввиду «серьезных нарушений международного права» и «вмешательства во внутренние дела Китая» Пекин вводит против США ряд санкций, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Эти санкции, как и тон заявления Хуа, могут показаться чем-то дежурным. Но на деле речь идет об очень важной для Китая поворотной точке, а на кону сейчас находится судьба всей мировой экономики. Подробности...
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Россия увидит врага далеко в Арктике

Россия – единственная страна, выстроившая сплошное эшелонированное радиолокационное поле над своей территориейФото: mil.ru
По всему периметру России появится принципиально другое сплошное радиолокационное поле. При помощи новых РЛС «Контейнер» можно будет обнаруживать любые аэродинамические цели, в том числе созданные по технологии «стелс». Видит РЛС и оружие, которое есть сейчас только у России – гиперзвуковое. Первая станция прикрывает центр России, следующие разместят на направлении, откуда исходит серьезная угроза ракетного нападения. Подробности...
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Зеленский продемонстрировал презрение к жителям Донбасса

Зеленский выбирает агрессивную риторику против жителей ДонбассаФото: president.gov.ua
Президент Украины выступил с программным интервью за несколько дней до встречи в «нормандском формате». Зеленский обозначил крайне противоречивое и порою даже презрительное отношение к тем, кто восстал с оружием против совершенного в Киеве переворота – жителям Донбасса. Какой рецепт взаимодействия с этими гражданами Украины предлагают действующие украинские власти? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Опыт «Дома-2» расширяет горизонты философии

Илья Переседов, журналист
Много лет приходится слышать, что у классической философии нет будущего – она слишком сложна для понимания, к тому же полна противоречий. Но все противоречия философии не дотягивают до парадоксов Алёны Водонаевой, выходящих стотысячными тиражами. Подробности...
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В толпе каждая шавка может чувствовать себя героем

Алексей Алешковский, сценарист
Попробуйте остаться при своих принципах, когда вам светит век воли не видать, как Владимиру Буковскому или Нельсону Манделе. Если вы не цените чужие принципы, так ли крепки ваши? В отличие от диванных бойцов, солдаты настоящей войны уважают мужество противника. Подробности...
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Шулеры Майдана превратили Киев в город разбитых фонарей

Андрей Манчук, политолог
Положа руку на сердце, украинцев честно предупреждали, что на пути к свободе и счастью им надо будет пройти через горнило радикальных неолиберальных реформ, в опасности и бессмысленности которых убедились уже, кажется, все. Подробности...
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      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
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              «Молодежка ОНФ» на Форуме добровольцев предложила арт-проекты

                 3 декабря 2019, 14:22
              Фото: ВЗГЛЯД
              Текст: Алексей Нечаев, Сочи

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              «Мы приглашаем экспертов проектов ОНФ, например «Карты убитых дорог» или проекта «За честные закупки». Люди могут понять, как они могут поучаствовать и решить свою проблему», – рассказала газете ВЗГЛЯД активист «Молодежки ОНФ» Виктория Заика, участница проходящего в Сочи Международного форума добровольцев. По ее словам, активисты «Молодежки» не только обсуждают серьезные проблемы.

              «Например, у нас прошла акция «Раскрась снегиря» – это символ «Молодежки ОНФ». Можно отправить открытку домой в любую точку России. Можно поучаствовать в трансляции live-камеры. Можно пообщаться на тему героев нашего времени с теми, кто для ребят ассоциируется с этим названием», – отметила представитель молодежки ОНФ в Краснодарском крае Виктория Заика.

              Помимо росписи «снегирей» и других арт-проектах участники команды «Молодежка ОНФ» предлагают всем желающим присоединиться к дискуссии, которую ведет руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она расскажет о том, как быть финансово-грамотным и помогать другим. «Наша работа на форуме делятся на площадки собственно Общероссийского народного фронта и «Молодежки ОНФ», – рассказала Виктория Заика. Так, о «Карте убитых дорог» и ПДД расскажут активисты «Дорожной инспекции ОНФ» Дмитрий Цопов и Николай Мельков. Задачи волонтерской помощи людям с инвалидностью обрисует Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя Исполкома ОНФ.

              Каждый неравнодушный участник форума сможет принять участие в мастер-классах, образовательных мероприятиях, викторинах и акциях ОНФ, узнать о проектах Народного фронта и присоединиться к их реализации в своем регионе.

              «То есть все сделано, чтобы привлекать молодежь, понять, что им интересно и соответственно в каком направлении двигаться нам – молодежке ОНФ, – поделилась Виктория Заика – У нас не столько волонтеры, отметила она, сколько члены команды молодежки ОНФ. Из Краснодарского края приехали примерно 60 человек, в основном из Краснодара и Армавира. Кто-то, самые опытные, работают на стендах, ведут площадку. Большая часть – участники. Они создают свой собственный «движ», им нравится, им интересно, они делают все, чтобы наша площадка была очень крутой».

              Есть на Форуме и представители молодежки ОНФ из других регионов, они тоже координаторы. Из Воронежской, Амурской, Омской областей и Северной Осетии.

              «От форума мы ждем, в первую очередь огромного единения. Здесь представлены все самые крупные общественные организации, представители бизнеса, все те, кто направлен на добро, на людей. Это повод завести знакомства, скооперироваться, чтобы работа по улучшению нашей жизни велась еще лучше, еще эффективней», – подчеркнула представительница «Молодежки ОНФ в Краснодарском крае.

              Отвечая на вопрос, чего сегодня не хватает молодежке ОНФ, Виктория Заика заметила –  не хватает тех людей, кто еще не с нами.

              «Некоторые считают, что добрые дела, воля делать что-то хорошее, это не нужная вещь. Но это не так. Мы улучшаем жизнь, начиная с себя, со своей семьи. И дальше движемся к улучшению нашего общества и страны в целом», – заключила Виктория Заика.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, более 6,5 тыс. волонтеров из всех регионов России и иностранных государств принимают участие в Международном форуме добровольцев, который открывается в Сочи во вторник. Одной из ключевых тем слета станет вопрос участия волонтеров в реализации нацпроектов. 

              Также волонтеры поделятся опытом в реализации успешных инициатив и подведут итоги уходящего года.

              Форум продлится до 5 декабря. Его работа будет состоять из полезной и деловой программ.

               


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