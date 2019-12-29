Маск выложил в Twitter фото Сталина с «сердечком»

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал фото Иосифа Сталина в Twitter, однако позже удалил свой пост.

Снимок вождя, который якобы держит руки сложенными в виде «сердечка», Маск опубликовал, комментируя результаты опроса о необходимости строительства автомобильных тоннелей под городами. «Как и ожидалось, 69% опрошенных хотят автомобильные тоннели! Хватит ныть о метро, сталинисты», – написал Маск в Twitter.

Позже основатель SpaceX удалил запись, однако остались скриншоты.

Ранее Маск стал публиковать в Twitter российские мемы.