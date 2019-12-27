Вынесен приговор по делу о хищениях при строительстве Восточного

Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Николая Баланцева, Павла Бартоша и Ивана Локтева, обвиняемых в мошенничестве при строительстве космодрома Восточный.

«Суд назначил наказание Баланцеву в виде лишения свободы сроком на 4 года 1 месяц в исправительной колонии общего режима, освобожден по отбытию. Бартошу – 4 года 1 месяц в ИК общего режима, освобожден по отбытию. Локтеву – 4 года 1 месяц в ИК общего режима, освобожден по отбытию. Гражданский иск признан по праву», – передает ТАСС сообщение суда.

Суд установил, что Баланцев являлся генеральным директором ЗАО «Трансинжиниринг», а единственным исполнителем подрядных работ по созданию космодрома Восточный был определен Спецстрой России, который, в свою очередь, определил генподрядчиком по строительству космодрома ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой». Последняя организации в 2014 году перечислила на расчетный счет ЗАО «Трансинжиниринг» авансовый платеж на сумму 52,5 млн рублей. Фигуранты распорядились ими по своему усмотрению, то есть на цели, не связанные со строительством объектов космодрома Восточный.

Должностные лица «Дальспецстроя», будучи введенными в заблуждение относительно полного и качественного выполнения работ ЗАО «Трансинжиниринга», перечислили на расчетный счет последних 57,3 млн рублей. В декабре 2015 года ЗАО «Трансинжиниринг» фактически прекратило выполнять работы, предусмотренные договором подряда. Работы не были сданы, не были выполнены, денежные средства в размере 53,6 млн рублей не были возвращены, на оставшиеся деньги были куплены материалы.

Напомним, в ноябре президент России Владимир Ранее Путин заявил, что на строительстве космодрома так и не удалось навести порядок в полной мере даже с учетом десятков уголовных дел и посадок. Он охарактеризовал ситуацию со строительством объекта словом «воруют».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после этого рассказал, что во время строительства космодрома были похищены 11 млрд рублей, а возвращены только 3,5 млрд.

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