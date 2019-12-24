Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером

Иосиф Сталин, как бы к нему ни относились, не запятнал себя прямым общением с Гитлером, в отличие от некоторых лидеров европейских стран, заявил президент России Владимир Путин.

«Сталин, как бы к нему ни относиться, не запятнал себя прямым общением с Гитлером. Он с ним не встречался. А первые лица крупнейших европейских государств сделали это», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он отметил, что с 1934 года по сути начала создаваться «правовая база сотрудничества» многих стран Европы с нацистской Германией.

«И подавляющее большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и ставили свои подписи под соответствующими документами», – сказал Путин.

Напомним, на большой пресс-конференции Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу только после того, как местное правительство «утратило контроль над своими вооруженными силами» и за происходящим на территории страны.

Тогда президент России заметил, что до подписания пакта Молотова – Риббентропа и секретного приложения к нему остальные страны Европы также подписали с Германией аналогичные документы.

Отметим, что пакты о ненападении с лидерами других стран Гитлер заключал в ходе личных встреч.

Польша в ответ заявила, что СССР напал на Польшу в 1939 году.