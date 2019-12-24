Верховный суд расширил понятие взятки

Верховный суд России принял добавление в постановление пленума Верховного суда от 9 июля 2013 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». Теперь в качестве взятки также могут расцениваться, например, цифровые права (токены).

«Предметом взяточничества (статьи 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ) и коммерческого подкупа (статьи 204, 204.1, 204.2 УК РФ) наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав», – сказано в разъяснении, передает ТАСС.

Уточняется, что, когда «предметом взятки являются имущественные права, у должностного лица, получившего такое незаконное вознаграждение, возникает возможность вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в свою пользу имущественных обязательств, получать доходы от использования бездокументарных ценных бумаг или цифровых прав и другое».

При этом устанавливается, что они «должны получить денежную оценку на основании представленных сторонами доказательств», а при необходимости суд может учесть заключение специалиста или эксперта.

По словам судьи Верховного суда России Елены Пейсиковой, эти уточнения приняты в связи с развитием гражданского законодательства.

Отмечается, что понятие «цифровое право» введено вместо термина «токен», который использовался для обозначения шифров, владение которыми дает в сети определенные возможности, в том числе перевода в дальнейшем виртуальных объектов в материальные ценности.

Кроме того, на пленуме разъяснили, что моментом окончания дачи взятки может считаться в том числе перечисление средств в «электронный кошелек».

«Принимая во внимание современные экономические реалии, предполагающие использование различных электронных платежных систем, которыми активно пользуются также лица криминальной направленности, дается разъяснение, что ценности в виде взяток могут быть зачислены не только на счет, но и на электронный кошелек», – сказала Пейсикова.

Она пояснила, что речь идет о таких системах, как «Яндекс. Деньги», «Киви-кошелек» и иных, предлагающих пользователям электронные платформы для хранения и перевода денег без открытия счета.

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