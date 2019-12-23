Температура воздуха в Москве установила 140-летний рекорд

На базовой метеостанции на ВДНХ в Москве к 20.00 мск температура воздуха составила 6,2 градуса тепла, что является рекордом за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице.

«Воздух в Москве к вечеру понедельника прогрелся до плюс 6,2 градуса, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда для 23 декабря, установленного в 2015 году», – сообщили в столичном метеобюро «Интерфаксу».

По словам метеорологов, это уже третий температурный рекорд за эту зиму. 18 декабря температура поднялась до плюс 5,6 градуса тепла, 19 декабря – до плюс 6,5 градуса. С начала декабря средняя температура превосходит норму на 6,5 градуса, а с начала года – на 2,7 градуса.

Во вторник в столице прогнозируют 4–6 градусов тепла. Вероятно, 24 декабря может быть побит очередной температурный рекорд. В 2015 году температура в столице 24 декабря составляла 5,6 градуса тепла.

Синоптики отмечают, что до конца текущей недели снег в Москве не ожидается.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД