Москвичам посоветовали не ждать снега

Температура в Москве в ближайшее время будет доходить до шести градусов выше нуля, в следующие пять-семь дней снега ждать не стоит, заявил и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Более того, вчера температурный рекорд побит, сегодня побит и такие же температуры после небольшого понижения в выходные. И потом опять прогнозируем такие же (теплые) температуры, как сейчас, до плюс шести градусов. Когда говорите о снеге, не рассчитывайте. При температуре до плюс шести градусов о снеге можно временно забыть», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Напомним, в четверг Вильфанд рассказал, что похолодание и снег могут прийти в Москву в последнюю неделю декабря.

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