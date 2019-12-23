В российском сегменте МКС сработала пожарная сигнализация

В российском сегменте Международной космической станции произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, сообщили в Роскосмосе.

Как заявили в госкорпорации, станция работает в штатном режиме, передает «Интерфакс».

В апреле пожарная сигнализация ложно сработала на пристыкованном к МКС американском грузовике Cygnus. Из-за этого произошел сбой в системе очистки воздуха.

Напомним, в августе российский космонавт Алексей Овчинин передал в подмосковный Центр управления полетами (ЦУП) информацию о срабатывании в американском сегменте Международной космической станции (МКС) аварийной сигнализации.

В апреле на МКС также сработала пожарная сигнализация, однако тревога оказалась ложной. Тогда же отключилось экспериментальное устройство по удалению углекислого газа из атмосферы.

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