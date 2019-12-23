Тракторист признался в случайном убийстве двух рабочих в Москве

Подозреваемый в убийстве двух рабочих в Новой Москве водитель трактора признался в преступлении, пишут СМИ.

Мужчина сообщил на допросе, что уснул за рулем, и случайно надавил на педаль газа, после чего машина сбила рабочих, передает РЕН-ТВ.

После этого испуганный тракторист скинул тела в канализацию.

Ранее сообщалось, что водитель трактора скинул тела, чтобы скрыть преступление.

В одном из канализационных люков в Новой Москве нашли тела двух рабочих – уборщиков дорожной службы. Утром они не сдали свою смену, после чего начались их поиски.