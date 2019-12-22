США заявили о благодарности Европы за санкции против «Северного потока – 2»

Санкции против газопровода «Северный поток – 2» являются очень проевропейским решением, за которое страны Европы благодарны США, заявил американский посол в Берлине Ричард Гренелл.

Гренелл заявил, что «15 европейских стран», Еврокомиссия и Европарламент высказывали свою обеспокоенность в связи со строительством «Северного потока – 2».

По его словам, партнеры США в Европе «давно» заявляли, что Вашингтон «должен поддержать их усилия», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild am Sonntag.

«В Германии сейчас говорят о том, что необходимо делать больше для Европы, и мы считаем, что, когда речь идет о «Северном потоке – 2», мы заняли чрезвычайно проевропейскую позицию», – заявил Гренелл.

Он утверждает, что «весь день слышит от европейских дипломатов благодарность» за санкции.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, который обязывает его администрацию ввести санкции против подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы, объявила о приостановке строительства.

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