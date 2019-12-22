Макрон в Африке назвал колониализм большой ошибкой Франции

Колониализм был большой ошибкой для Франции, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Он находится в Кот-д'Ивуаре, а позднее посетит Нигер, передает ТАСС.

Макрон посетовал на то, что «слишком часто сегодня полагают, будто Франция размышляет о мире в категориях гегемонии». Он опроверг мнение, что его страна «все так же привержена знаменам колониализма».

Президент Франции подчеркнул, что колониализм был «большой ошибкой, ошибкой республики».

Он призвал «открыть новую страницу общей истории».

В сентябре президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил Макрона в «колониальной ментальности».

В январе вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо предложил ввести санкции против Франции и других стран, которые, по его словам, продолжают колонизировать Африку.

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