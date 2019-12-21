Летный отряд «Россия» подал иск к «Аэрофлоту» на 46 млн рублей

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21 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 16:13  |  vz.ru
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США остановили «Северный поток – 2»

Санкции США против «Северного потока – 2» не в состоянии сорвать проектФото: Bernd Wüstneck/Global Look Press
Прокладка газопровода «Северный поток – 2» остановлена. Так швейцарская компания Allseas отреагировала на санкции, которые ввел президент США Дональд Трамп. Американцы грозят наказанием для подрядчиков не только «Северного потока – 2», но и «Турецкого», который фактически построен. Удастся ли Вашингтону сорвать российские проекты, которые создают альтернативу транзиту газа по территории Украины? Подробности...
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Демонизация и обожествление Сталина одинаково опасны

На торжественном заседании по случаю 70-летия Сталина рядом с ним стоял Мао ЦзэдунФото: Keystone Pictures USA/Zuma/ТАСС
В день 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина только коммунисты, вероятно, проведут мероприятия в честь юбилея вождя. А либералы наверняка воспользуются поводом, чтобы напомнить в очередной раз: негоже чтить память тирана, который был не лучше Гитлера. Народ между тем давно определился с отношением к Сталину. Подробности...
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Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии

Манюров стрелял в центре Москвы из охотничьего карабина «Сайга»Фото: Кадр из видео
Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия. Инцидент на Лубянке – уже третий случай за год с небольшим, когда стрельбу в общественном месте устраивает человек, который на законных основаниях купил ружье. Насколько сама система разрешений на выдачу оружия соответствует современным реалиям? Подробности...
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Почему США терпят неудачи в создании замены российским «Союзам»

Американская ракета не смогла сработать в штатном режимеФото: NASA/Global Look Press
Испытания американского космического корабля Starliner, похоже, идут не слишком успешно. А ведь в том числе с помощью этого проекта США пытаются вернуть себе возможность самостоятельно выводить человека в космос, без посредничества России. Как случилось, что заокеанская сверхдержава потеряла ключевые знания о важнейших космических технологиях? Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Тарапицца не надо

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Этот мир устроен плохо. Но есть точки устойчивости системы. И хотим мы этого или нет, точки эти завязаны на растреклятую Америку. И если ослы со слонами начнут по дурости долбить лбами свою секвойю, надеяться, что нас не заденет – наивно. Подробности...

Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

Дмитрий Родионов, политолог
В Японии опять говорят о наших Курилах, которые там, как известно, считают своими. Интересно, что на этот раз вопрос подняла японская компартия, которая одновременно настаивает на выводе из страны американских военных. Подробности...
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Барышня в кресле премьера – это просто для красоты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
На управлении странами внешность министров не отражается никак. Правда и феминисткам радоваться нечему – с тем же успехом маскировать подлинную систему управления могли бы котики. Подробности...
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    Все импичменты президентам США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Летный отряд «Россия» подал иск к «Аэрофлоту» на 46 млн рублей

              21 декабря 2019, 14:58

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Специального летного отряда (СЛО) «Россия» Управделами президента о взыскании с авиакомпании «Аэрофлот» около 46 млн рублей.

              Согласно информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 20 декабря, к производству он не принят, основания исковых требований пока не сообщаются, передает РИА «Новости».

              По данным портала госзакупок, СЛО «Россия» планирует заключить с «Аэрофлотом» контракт на перевозку до конца 2020 года высших должностных лиц и официальных делегаций.

              Отмечается, что заявку на тендер со стоимостью контракта 6,79 млрд рублей подавал только «Аэрофлот», заявка была признана «соответствующей требованиям».

              В сообщении на портале госзакупок говорилось, что «участник, с которым планируется заключить контракт – публичное акционерное общество «Аэрофлот-российские авиалинии». В прошлые годы контракты также получал «Аэрофлот».

              Ранее сообщалось, какой ущерб был подсчитан от крушения «Суперджета» в Шереметьево.


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