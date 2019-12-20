Минсельхоз заявил о рекордном урожае овощей

Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах в России в 2019 году составит 6,4 млн тонн, что на 5% больше, чем в 2018 году (6,1 млн тонн), сообщили в Минсельхозе.

«В частности, урожай огурцов составит более 0,8 млн тонн, что на 10% выше показателя прошлого года (0,7 тыс. тонн). В том числе 0,7 млн тонн огурцов из общего объема выращено в защищенном грунте. Прогноз производства томатов – 1,4 млн тонн, что на 5% больше, чем в 2018 году (1,3 млн тонн). Из них более 0,5 млн тонн в этом году собрано в теплицах», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Урожай лука ожидается на уровне 1,09 млн тонн (+5% к 2018 году), свеклы столовой – 0,4 млн тонн (+2,5% к 2018 году), моркови – 0,8 млн тонн (+1% к 2018 году), капусты – 0,8 млн тонн, что соответствует показателю прошлого года», – отметили в министерстве.

Минсельхоз продолжает активно работать над совершенствованием мер господдержки и регулирования аграрного рынка для увеличения объемов производства сельхозпродукции, подчеркивается в сообщении.

Ранее Минсельхоз дал прогноз по урожаю зерна в России на 2019 год.