Жителя Белоруссии казнили за жестокое убийство двух женщин

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении жителя Бобруйска Александра Осиповича, убившего двух женщин, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Ольга Владимировна Иванова.

После оглашения приговора в январе этого года Осипович написал личное ходатайство на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко, однако оно было оставлено без удовлетворения, сообщает «Коммерческий курьер».

Осипович в состоянии алкогольного опьянения убил двух женщин, нанеся первой не менее 77 ударов молотком, ножом и руками, другой – не менее 16 ударов ножом и руками.