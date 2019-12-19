Путин объяснил звание Героя России у Рамзана Кадырова

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции рассказал, почему глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил звание Героя России.

«Я указов о награждении Героем России... просто так не подписываю», – заявил Путин в ответ на вопрос журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова о звании главы Чечни.

Он вспомнил, что познакомился с отцом Кадырова – Ахматом Кадыровым. «Когда я познакомился с первым президентом Чеченской Республики – он пришел сам, он не пришел сдаваться, а пришел, чтобы выстраивать отношения с Россией. Он мне тогда сказал: мы думали, что с исламскими странами нам будет лучше, но нет, они начали подчинять нас своей воле, я теперь понимаю, что нам лучше с Россией. Это был его выбор, вы знаете его судьбу», – рассказал президент.

Путин напомнил, что Ахмад Кадыров «погиб от рук террористов за Чечню». «За что он погиб? За Чечню, за чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошел, я до сих пор не могу простить себе, что отпустил его на праздник, где его взорвали», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что Рамзан Кадыров также подвергается каждый день опасности, он сам лезет под пули, защищая Чечню и Россию. Президент рассказал, что Кадыров лично принимает участие в различного рода боевых операциях, хотя Путин ему это запрещал.

В то же время президент указал на изменения, которые происходят в Чечне. «Смотрите, что с Грозным стало. Посмотрите на фотографии несколько лет назад... вспомните, как Грозный выглядел. Как Сталинград после Сталинградской битвы – вот именно так. А сейчас посмотрите, как он изменился. В принципе, Кадырову можно и Героя Труда дать, но молодой еще, подождет. Но в принципе ситуация там кардинальным образом поменялась», – сказал Путин.

10 декабря президент России Владимир Путин ответил режиссеру Александру Сокурову, который спросил, почему погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание Героев России, что и «Кадыровы, воевавшие против них». Позже Кадыров также ответил на претензии Сокурова из-за присвоения звания Героя России.

Звание Героя России имеют и глава Чечни Рамзан Кадыров, и его отец Ахмат Кадыров (награжден посмертно). Во время первой чеченской войны оба были сторонниками непризнанной Ичкерии, однако до второй чеченской войны перешли на сторону федеральных сил.