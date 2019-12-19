Мушарраф назвал смертный приговор личной местью

Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф заявил, что вынесенный ему смертный приговор был мотивирован личной местью крупных чиновников.

«Рассмотрение моего дела было результатом личной мести определенных людей. Целью этих лиц, занимающих высокие должности и злоупотребляющих властью, являлся всего лишь один человек», – передает ТАСС со ссылкой на GEO TV слова Мушаррафа.

По его словам, «решение суда подозрительно, так как верховенство закона игнорировалось на протяжении всего разбирательства».

«Никогда ранее суд не выносил вердикт, не позволив адвокатам и подсудимому высказаться в его защиту», – сказал он.

Напомним, во вторник специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.