Первезу Мушаррафу вынесли смертный приговор

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.

Как сообщает газета «Доон», приговор был вынесен судебной коллегией из трех судей под председательством главы Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха.

«Мушарраф признан виновным в соответствии с шестой статьей Конституции Пакистана», – передает ТАСС слова Сэтха.

По мнению обвинения, Мушарраф совершил госизмену в 2007 году, когда ввел чрезвычайное положение, приостановил действие конституции и велел арестовать судей Верховного суда. В Пакистане государственная измена карается смертной казнью или пожизненным заключением.

Ордер на арест экс-президента Мушаррафа был выдан судом Пакистана в апреле 2015 года.

Кроме того, в 2013 году суд в Пакистане официально предъявил Мушаррафу обвинения в убийстве экс-премьера Беназир Бхутто в 2007 году.

Напомним, Беназир Бхутто была убита во время многотысячного оппозиционного митинга в городе Равалпинди, на котором собиралась выступать. К ее машине подобрался террорист-смертник и привел в действие «пояс шахида».

Бхутто получила тяжелейшие травмы головы и скончалась через несколько часов в больнице. В результате этого теракта еще около 20 человек были убиты и десятки получили ранения.

Сам Мушарраф, впрочем, отказался признать свою вину, назвав обвинения в свой адрес «политически мотивированными».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, в каких странах применяют смертную казнь.