Кремлю задали вопрос о смертном приговоре Мушаррафу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу вынесения смертного приговора экс-президенту Пакистана Первезу Мушаррафу, заявив, что это не вопрос Кремля.

«Это не наш вопрос, это к нам не относится. Нет, мы это никак не комментируем», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать приговор бывшему лидеру Пакистана.

Напомним, ранее во вторник специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.