Малькевич анонсировал доклад по блокировке аккаунтов в Twitter

Российская НКО «Фонд защиты национальных ценностей» 25 декабря представит аналитический доклад, посвященный ситуации с блокировкой ряда аккаунтов в Twitter, сообщил глава фонда, председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.

«Благодарны Роскомнадзору за оперативную реакцию и за его позицию, о которой он публично заявил. Ситуация действительно назрела, мы 25 декабря представим наш документ, где собраны все вопиющие случаи, нарушения в принципе прав пользователей Twitter и нарушения российского законодательства тоже, конкретные случаи, кейсы, все собрано и описано», – передает слова Малькевича ТАСС.

Он подчеркнул, что в докладе также будут предложения по изменению российского законодательства.

«Я вижу, что здесь гражданское общество и власть четко вместе обозначили свою позицию. Главный вопрос, который мы задаем, – есть ли сейчас в российском законодательстве возможность поставить на место этих всех зарвавшихся товарищей? Потому что штрафы по 3 тыс. рублей, которые они платят, это все несерьезно, но есть ли у нас другие инструменты, которые заставят их вообще с нами считаться?» – отметил глава фонда.

По его словам, «никогда такого не было, чтобы орган власти был лишен аккаунта, причем без объяснения причин и без предупреждения».

«Мне кажется, что после этого впору действительно начать серьезную системную работу по изменению российского законодательства в сфере регулирования интернета. Потому что пока мы не готовы отстаивать свои права в должной мере», – заключил член ОП.

Ранее в понедельник Роскомнадзор потребовал от Twitter разъяснить причины блокировки ряда российских аккаунтов. Ведомство выразило глубокую озабоченность сложившейся ситуацией, так как подобные действия противоречат принципам свободы распространения информации.

В конце ноября компания Twitter без объяснения причин закрыла доступ к аккаунту российского проекта «Хорошие новости», который специализируется на распространении позитивной информации. В начале декабря была заблокирована страница Малькевича.