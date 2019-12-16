Космонавт объяснил, почему двухчасовые полеты до МКС раньше были невозможны

Раньше использовать двухчасовую схему полета до МКС было просто невозможно из-за недостаточно развитых технологий, рассказал газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт Андрей Борисенко.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» разработала схему полета, благодаря которой будет возможно доставлять корабли к Международной космической станции за два часа вместо 6-часового или двухдневного полета. Испытания запланированы на 2020 год.

«Ранее двухчасовой вариант было невозможно применить, потому что существовали определенные ограничения с точки зрения построения баллистической схемы. Сейчас появились новые ракеты-носители, на них также переведен и пилотируемый космический корабль «Союз». Совершенствуется техника – обновляются и баллистические схемы», – говорит Борисенко.

Космонавт также отмечает, что схема для каждого полета разная, так как существует множество влияющих на него факторов: дата старта, текущий угол наклона МКС, положение корабля и станции на момент старта, и ряда других.

«Американцы, например, тоже будут выбирать баллистические схемы на момент подготовки полета. Законы о небесной механике везде одинаковые. Скорее всего, выбранная схема для нашего корабля будет совпадать с той, на которую они будут опираться. Во многом это обусловлено существующими законами природы, а конкретно – законами баллистики», – отмечает Борисенко.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в видеоролике госкорпорации, посвященном планам на 2020 год, заявил, что «в ближайший период» планируется полет к МКС корабля с экипажем по короткой двухвитковой схеме, который занимает 3,5 часа.