Роскосмос назвал планируемое число запусков ракет «Союз» в 2020 году

Роскосмос планирует провести около 20 пусков ракет «Союз» в 2020 году, сообщили в госкорпорации.

«Два десятка пусков ракет-носителей «Союз», – передает РИА «Новости» текст видеоролика Роскосмоса, посвященного планам госкорпорации на 2020 год.

Кроме того, Роскосмос планирует в 2020 году отправить к МКС корабль по сверхкороткой схеме.



«До МКС – за два часа! Будет протестирована одновитковая схема полета космических кораблей к станции», – говорится в видеоролике.

При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин напомнил, что «в ближайший период» планируется полет к МКС корабля с экипажем по короткой двухвитковой схеме, который занимает 3,5 часа.

Напомним, в воскресенье гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что Россия в 2020 году намерена нарастить количество пусков ракет семейства «Союз» для федеральных и коммерческих заказчиков.

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