Мужчина угрожал взорвать гранату на борту самолета в Домодедово

Полицейские задержали в аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва – Краснодар, который угрожал взорвать в самолете гранату, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Пассажир пьяный, гранаты нет. Борт досмотрен», – передает слова источника РИА «Новости».

Мужчина утверждал, что у него при себе есть граната, которую он может взорвать.

Сейчас полиция устанавливает мотивы поступка пассажира.

Самолет изначально должен был отправиться в Краснодар в 13.45 мск, но затем вылет перенесли на 16.00.

В настоящее время лайнер уже вылетел из Домодедово.